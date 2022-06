Jedním z favoritů prezidentských voleb zůstává Petr Pavel. A to navzdory faktu, že svou prezidentskou volební kampaň stále naplno neodstartoval. Jeho volbu podle aktuálního průzkumu zvažuje každý druhý.

Generála Pavla zvažuje i část voličů ANO a SPD. Dělá to z něj jednoho z favoritů

Podle dat z výzkumu STEM/MARK je právě Pavel v červnu 2022 nejčastěji zvažovanou alternativou prezidentského klání: přicházel by v úvahu u celé poloviny voličů.

Jde o nejvyšší číslo mezi všemi uchazeči, na které se výzkumníci ptali. S odstupem za Pavlem zůstali senátoři Pavel Fischer (přichází v úvahu pro 42 % lidí) a Andrej Babiš (41 %). Zbývající potenciální uchazeči by za zmíněným triem již výrazněji zaostali.

Právě fakt, že jde o široce zvažovaného kandidáta, je pro Pavla nyní jedním z klíčových benefitů. S jeho kandidaturou se počítá najisto, on sám to v dílčích výrocích i potvrdil. Oficiální zahájení kampaně si jako moment důležitý k upoutání pozornosti šetří na podzim.

Vedle Andreje Babiše (ANO), který po prezidentské funkci rovněž pošilhává a který by díky své síle a podpoře u jádrových voličů hnutí ANO měl postup do druhého kola velmi pravděpodobný, je Pavel možným účastníkem souboje o druhou vstupenku do finálového duelu.

Podle spoluautora výzkumu Jana Buriance pro Pavla hraje fakt, že o