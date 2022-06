Směřujeme k bipolárnímu světu, ve kterém bude Rusko podřízeno Číně, říká harvardský profesor

Rozdělí si USA a Rusko po válce Evropu? Není to nemožné, války produkují neočekávané důsledky, říká Richard Parker, expert na veřejnou politiku, lektor na Harvard Kennedy School of Government a analytik Shorensteinova centra pro média, politiku a veřejnou správu. Rusko chce být podle něj rovnocenné s USA, ale nevíme, co pro ně rovnocennost vlastně znamená. „To je skutečná výzva pro příštích padesát let,“ dodává.