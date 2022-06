„Rusko je výjimečné, proto je mu vše dovoleno.“ Proč se Kreml nestydí lhát a proč Západ nechápe, o co Rusům jde

Komentář Michaela Romancova: Exponentům ruského režimu vůbec nezáleží na tom, co si o nich Západ myslí. Jak by se mohl stydět někdo, kdo reprezentuje největší zemi na světě, zemi výjimečnou a vítěznou? Rusko je v jejich očích zemí nepostradatelnou, bez jejíhož příspěvku – či spíše bez jejíhož souhlasu – mezinárodní společenství nemůže existovat. Ukrajině ani Západu ovšem k ničemu souhlas nedala, nikdo se jí na nic neptal. Proto nakonec sáhla po síle.

Nedávno získal editor ruského vysílání BBC Steve Rosenberg interview od ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Počínaje 24. únorem, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu, jeho ministerstvo se západními novináři příliš nekomunikuje, takže se jednalo o událost hodně výjimečnou. BBC rozhovor zveřejnila pod titulkem „Lavrov: Rusko není bez poskvrnky a nestydí se“, což více než výstižně vystihuje jeho obsah.

Zopakujme nejprve to podstatné, respektive to, co Rosenberga, který má s Ruskem a řadou dalších někdejších sovětských republik a jejich představitelů letité zkušenosti, zaujalo. Lavrov tvrdil – a hleděl mu při tom přímo do očí –, že Rusko