Nezakazujte billboard s naší sbírkou, žádá ukrajinská ambasáda. Spolek ho chce vyvěsit znovu

Ukrajinská ambasáda kontaktovala královéhradecký spolek poté, co o kauze vyšel text v Deníku N a redakce se na ni obrátila s žádostí o stanovisko.

„Přišel nám e-mail a zástupce ambasády se s námi potom spojil i telefonicky. Ptal se nás na důvody, proč ten billboard byl odstraněn, a na to, jestli nás mohou nějak podpořit. Nabídli, že by ukrajinský velvyslanec mohl napsat doporučení nebo dopis, kterým by vyvěšení billboardu zaštítil,“ řekl Vít Luštinec ze spolku Mluvme spolu.

Ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis napsal Deníku N, že argument společnosti BigMedia pokládá za