Pružnější vyslání vojáků do ciziny: Vláda chce pravomoc rozhodnout, kdy jde o „bezpečnost Česka“

Vláda jedná o změně ústavního zákona, která usnadňuje pravidla pro vysílání vojáků české armády do zahraničí. Zásadní je to, že má kabinet získat pravomoc vyslat vojsko do cizí země bez předchozího souhlasu Parlamentu, pokud půjde o záležitost ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky.