Vývoj bojů: Dařilo se lépe západním letcům nad Irákem, nebo těm ruským nad Ukrajinou? Porovnání Pouštní bouře a Putinovy války

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 20. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Jak vypadá ruská letecká válka. Rusko dosud na Ukrajině prokazatelně a nenávratně ztratilo 32 bojových letadel a 46 vrtulníků. Několik dalších bylo poškozeno. Pro srovnání, během první války v Zálivu ztratili spojenci 52 letadel a 23 vrtulníků, celkem 75 strojů. Zatímco válka na Ukrajině trvá už téměř čtyři měsíce, boje o Irák byly mnohem kratší – od 17. ledna do 23. února 1991.

Z těchto údajů se zdá, že ruské letectvo si vede mnohem lépe než západní letectvo v roce 1991. Přesto včera britské ministerstvo obrany napsalo, že nečekaně slabé výkony letectva jsou jedním z důvodů vojenských neúspěchů Ruska na Ukrajině. Je to chybný odhad, podceňování východní armády a přeceňování té vlastní?

Ani jedno. Britové mají pravdu, ruské letectvo nefunguje tak, jak by mělo. Nebo spíše jako obraz, který si o sobě po léta vytvářelo.

Jaké je vysvětlení? Spojenci sice ztratili nad Irákem 75 letadel a vrtulníků, ale pouze 42 z nich bylo obětí irácké protivzdušné obrany (zbytek byly nehody), která byla v té době velmi početná a relativně moderní. To platilo i pro Ukrajince na začátku bojů 24. února. Mezi oběma válkami je ale několik zásadních rozdílů.

V Iráku spojenci uskutečnili více než sto tisíc bojových letů, v průměru přes 2500 denně. Rusové se dostanou na hranici 300 bodů, a to jen ve dnech, kdy se snaží ze všech sil. Když létáte méně, je riziko sestřelení mnohem menší. To je první vysvětlení.

Druhá možnost je důležitější. Ruské letectvo si mnohem méně troufá na mise, které dříve běžně plnilo západní letectvo, a i dnes se na ně připravuje pro případ války.

Například během Pouštní bouře přišlo britské letectvo o osm letounů typu Tornado. Jejich piloti běžně útočili na irácká letiště a další dobře chráněné cíle hluboko na nepřátelském území. Dnes Rusové na taková místa také útočí, ale většinou střelami s plochou dráhou letu nebo balistickými raketami Iskander. Pozorovatelé se shodují, že nepoužívají ani letadla k tomu určená.

Úlohu Tornada by nyní měly plnit ruské Su-34. Ukrajinci jich dosud sestřelili deset. Poslední sestřel tohoto typu byl oznámen 13. června, ale dosud nebyl nezávisle ověřen. Zmínky o použití tohoto typu jsou poměrně vzácné a hlouběji na Ukrajině se téměř nevyskytují. Důvodem zřejmě není neúčinnost ukrajinské obrany, ale spíše skutečnost, že ruské letectvo se omezuje na útoky na frontové linii, aby se vyhnulo ztrátám při riskantnějších misích, které vyžadují lepší koordinaci a větší počet použitých letadel.

Video ruské propagandistické televize Zvezda ukazuje typ Su-34. Titulek informuje o počtu zničených cílů.

Ruské letectvo dnes operuje převážně formou přímé letecké podpory bojových jednotek. Záběry ruských letadel nejčastěji ukazují letouny Su-25 (dosud 15 sestřelených), typ speciálně sestavený pro tento účel, a různé typy vrtulníků.

Na tomto čerstvém videu se můžete podívat, jak vypadá kokpit ruského letounu Su-25 a střelba z něj.

Stejně jako v případě Su-25 výše i následující video nejmodernějšího ruského vrtulníku Ka-52 navíc ukazuje, že z obavy před sestřelením nestřílí přímo na cíl, ale používá neřízené střely jako konvenční pozemní raketomety.

Přesto si ukrajinští vojáci na frontě stěžují, že jim ruské nálety způsobují problémy a rozhodně ovlivňují průběh bojů. Co ale odlišuje ruské letectvo od skutečně vyspělého, je schopnost odvážit se ničit cíle v týlu nepřítele. A zdá se, že Rusové to buď neumějí, nebo to z obav před velkými ztrátami nezkoušejí tak často, jak by se dalo očekávat na základě tvrzení jejich propagandy o schopnostech ruských letadel.

Zcela neznámou částí příběhu jsou vzdušné souboje. Neexistují žádné věrohodné informace o tom, že by ruská a ukrajinská letadla bojovala proti sobě. Protiirácká koalice sestřelila v roce 1991 36 letadel a sama ve vzdušném souboji ztratila pouze jedno.

Rusové dobyli důležitou vesnici a přiblížili se k Lysyčansku. Ve včerejším díle dostala velký prostor dvě videa z Toškivky, která leží mezi Popasnou a Lysyčanskem. Zobrazovaly boj ruské obrněné kolony u vjezdu do vesnice. Dnes je známo, jak to dopadlo. Rusové zvítězili, Toškivku obsadili, Ukrajinci se stáhli. Tím se ale ruská ofenziva nezastavila. Kyjev přiznal, že Rusové nyní útočí na další vesnice v pořadí – Myrnu Dolynu a Bilu Horu.

Severní okraj Toškivky leží pouhých osm kilometrů od jižního předměstí Lysyčanska. Bila Hora leží prakticky na jeho hranici.

Přiložená mapa přehledně zobrazuje situaci v pondělí večer. Ukazuje, že opevněná vesnice Zolote (žluté neoznačené kolečko nad Holubivkou, na něž ukazují červené šipky z východu i západu), které byl věnován páteční díl, se stále hlouběji vkliňuje do ruských pozic.

