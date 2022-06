Pointa N: Jeden příběh korupce končí, druhý začíná. Obří ryba ale ukazuje, že svět může být skvělé místo

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Adéla Karásková Skoupá.

Zapeklitá nesvéprávnost

Vyšetřovatelé korupční kauzy okolo bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) řeší, jak „dostat“ stíhaného podnikatele Michala Redla. Jsou prý odhodlaní prokázat, že je svéprávný, jelikož žije normální život.

Podle rozsudku okresního soudu v Plzni z letošního května, který získaly Hospodářské noviny, je Redl nevyléčitelně nemocný a může samostatně nakládat s částkou do sto tisíc měsíčně. Podle dokumentů lze jednotlivé fáze nemoci usměrnit léčbou, v jistých momentech je ale, jak citují HN, „zvýšeně aktivní, má zvýšené sebevědomí a sklony k tomu činit neuvážená jednání, která by jej mohla poškodit“, včetně bezhlavého utrácení. Soud tak Redlovi podle zjištění Deníku N omezil svéprávnost na dalších pět let.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ale kolegovi Lukáši Prchalovi řekl, že