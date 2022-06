Na nové paušální dani část živnostníků ušetří i přes sto tisíc. Švarcsystém bude lákavější, varují ekonomové

Paušální daň podnikajícím osobám významně usnadňuje účetnictví, slučuje totiž dohromady platbu daně z příjmů s odvody na sociální a zdravotní pojištění. Také proto se očekávalo, že ji využije velké množství především malých podnikatelů.

Navýšení limitu má do systému přivést další OSVČ. Nyní jich je v systému asi 70 tisíc, ministerstvo financí původně očekávalo asi 120 tisíc. Podle aktuálních odhadů resortu Zbyňka Stanjury by změna mohla do systému přivést dalších 40 tisíc lidí. Nejvíce, asi 35 tisíc, by jich mělo připadnout do skupiny s nejnižší daní.

Ministerstvo financí chystá celkem tři pásma paušálního zdanění – v prvním budou podnikatelé platit stejně jako doposud ročně 79 tisíc korun. V dalších pásmech pak bude daň dosahovat 192 a 312 tisíc korun. Příslušnost k pásmu se odvíjí nejen od tržeb, ale také od výdajů podnikatele.

Jak funguje paušální daň? Paušální daň měla zjednodušit byrokracii pro OSVČ. Podnikatelé splňující limity tržeb a nákladů mohou platit za daň a odvody pouze fixní částku, pro mnohé z nich se tak jedná o finanční úsporu. Pokud se OSVČ k paušální dani přihlásí, ztrácí naopak nárok na daňové slevy, například na slevu na dítě nebo na hypotéku.

„Smyslem celého projektu paušální daně není poskytovat jakékoliv skupině poplatníků daňovou úlevu, ale snížení administrativy na straně poplatníka i správce daně. Poplatník již nemusí přesně evidovat své příjmy a stačí mu jen mít rámcovou představu, pod jakou horní hranicí ročních příjmů se pohybuje,“ uvedl pro Deník N mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Návrh tří pásem je podle Weisse kompromisní tak, aby neplatila stejná daňová sazba na celé škále do dvou milionů korun.

Samo ministerstvo financí ale v předkládací zprávě nezveřejnilo možné scénáře toho, jak se zdanění dotkne OSVČ s vysokými příjmy. Podle informací Deníku N