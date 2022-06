Expertka OSN: Válka je jen poslední šok, který zvýšil už tak vysoké ceny potravin

„Vysoké ceny potravin, které se kvůli válce na Ukrajině dostaly na ještě vyšší hodnoty, postihnou velké množství lidí, kteří jsou již nyní ve složité situaci – například nejedí třikrát denně, kupují méně výživné potraviny, půjčují si na jídlo, jejich děti kvůli chudobě nemohou chodit do školy,“ říká ekonomická expertka Organizace OSN pro výživu a potraviny (FAO) Monika Tóthová.

V rozhovoru se kromě jiného dočtete:

Koho potravinová krize spojená s válkou postihne nejvíc,

jestli Ukrajina může obejít blokádu svých přístavů,

proč tak málo lodí pluje do ruských černomořských přístavů,

jak a kdy se invaze dotkne ukrajinského zemědělství

nebo jestli může mít embargo dopad na to ruské.

Ukrajina a Rusko jsou zemědělské velmoci. To se učí už děti na základní škole. Jak velké jsou to ale velmoci a co pro světový trh s potravinami znamenají?

Zemědělská produkce na Ukrajině se může mírně měnit podle počasí, zatímco v Rusku často vidíme větší kolísavost z pohledu sklizeného množství. Rusko má samozřejmě větší