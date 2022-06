Proč tak rychle vyskočila Nerudová a co brzdí Středulu? Autor výzkumu vysvětluje trendy v prezidentské volbě

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak si v červnu 2022 vedou prozatímní favorité prezidentských voleb?

Podařil se Danuši Nerudové a Josefu Středulovi vstup do kampaně?

Jaká témata by měl hypotetický prezident podle občanů nyní řešit?

Kteří silnější kandidáti jsou pro většinu nepřijatelní?

Základní sdělení vašeho výzkumu zní: Zvedá se volitelnost nejen ještě neohlášených favoritů, ale i nedávno oznámených kandidátů, tedy Danuše Nerudové a Josefa Středuly. Jaké je současné rozložení sil?

Favority voleb jsou dlouhodobě paradoxně zatím neohlášení kandidáti, tedy Andrej Babiš a Petr Pavel. Svou pozici si podle našich dat drží už rok, rok a půl. Stabilně solidní podporu si drží senátor Pavel Fischer a v posledním šetření se do popředí dostala i Danuše Nerudová.

To může souviset s oznámením kandidatury a mediální pozorností, kterou to přitáhlo. Do desítky uchazečů s nejvyšší volitelností se prosadil i Josef Středula, který v našich šetřeních dlouho neměl dobrou pozici. Má sice vysokou znalost ve společnosti, ale není zdaleka tak přijatelný, spíše naopak. Stále je pro většinu lidí nepřijatelnou volbou.

Mezi zmíněnou desítku se dostal i senátor Marek Hilšer. Pro něj i Pavla Fischera platí, že je lidé chápou jako osvědčenou volbu z minulých voleb, a také splnili jeden z důležitých atributů – svou senátní funkcí získali politickou zkušenost.

Pokud se zastavíme u Andreje Babiše, on se sice zatím pohybuje na čele, pro většinu společnosti je ale nepřijatelným kandidátem – 57 procent lidí říká, že by ho nevolilo, což může být pro případné druhé kolo zásadní. Jak si vedl dříve?

Tohle mi přijde jako jeden z nejzajímavějších výstupů, protože