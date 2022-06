Podpora středněpříjmových není rozumná. Po snížení daní jim každý měsíc zůstávají navíc tisíce korun, říká ekonom Šoltés

Ruská agrese vůči Ukrajině zvýšila už tak vysokou inflaci k desítky let neviděným hodnotám, a česká vláda tak po covidové pandemii čelí další do velké míry bezprecedentní situaci. Kritici přitom upozorňují, že kabinet Petra Fialy dostatečně nevyhodnocuje dopady jednotlivých opatření, a tuto roli proto často suplují ekonomové. Jedním z nich je i výzkumný pracovník think tanku IDEA Michal Šoltés. V rozhovoru s Deníkem N vysvětluje, jaká opatření státu by byla opravdu chytrá a čeho by se kvůli nim politici museli vzdát.