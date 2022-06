Brazilský absolvent měl nastoupit na stáž u haagského tribunálu. Nizozemci v něm odhalili agenta ruské GRU

Roky si budoval falešnou identitu, aby se nakonec infiltroval do Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu. Úmysl mladého agenta GRU ale odhalila nizozemská rozvědka. A to právě v době, kdy nizozemský soud vyšetřuje obvinění ruských vojáků a jejich velení z válečných zločinů letos na Ukrajině a v Gruzii z roku 2008.

V dubnu přistál brazilský absolvent dvou prestižních univerzit se specializací na mezinárodní politiku na letišti v Nizozemsku, kde měl nastoupit na stáž v Mezinárodním trestním tribunálu v Haagu (ICC), který vyšetřuje válečné zločiny. S sebou měl i doporučení od profesora Univerzity Johnse Hopkinse ve Spojených státech.

Imigrační kontrola ho však zastavila a odeslala zpět, odkud přiletěl. Za jménem Victor Muller Ferreira a deset let budovanou identitou mladého Brazilce se totiž ve skutečnosti skrýval agent ruské vojenské rozvědky GRU Sergej Vladimirovič Čerkasov. A měl zřejmě zcela jiné ambice, než si obohatit životopis o post v prestižní evropské instituci.

Pokud by se mu bývalo podařilo se k soudu infiltrovat, mohl narušovat vyšetřování válečných zločinů, kterých se podle obvinění ruští vojáci v současné době dopouštějí na Ukrajině a které měli páchat i v roce 2008 v Gruzii. Měl by totiž k dispozici přístup k systémům elektronické pošty tribunálu a mohl by například kopírovat, manipulovat i ničit předložené dokumenty a důkazy.

Čerkasov však byl v hledáčku západní rozvědky. Jeho letité úsilí tak skončilo na nizozemském letišti a rázem přišlo vniveč.

O odhalení agenta GRU informovala nizozemská zpravodajská služba (AIVD) v rozsáhlé tiskové zprávě z 16. června. V té odhalila jak krycí brazilskou identitu agenta GRU, tak i tu pravou, ruskou. Spolu s tím veřejnosti představila také dokument, ve kterém je načrtnut pohnutý příběh původu mladého Brazilce – tedy agentovo krytí, takzvaná legenda – do těch nejkonkrétnějších detailů.

Kdo