My a pasti: Proč se náš život točí kolem práce?

Proč naše společnost oceňuje, když někdo pracuje moc, a jiné národy by se nám za to vysmály? A dá se to ještě změnit, nebo už je to v nás hluboce zakořeněno? Odpovídá psycholog Dalibor Špok. Poslechněte si další díl podcastové minisérie Studia N My a pasti s psychoterapeutem Honzou Vojtkem. Dnes o pasti práce.