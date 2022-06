Vývoj bojů: Rusové navzdory těžkým ztrátám posilují posádku na Hadím ostrově

Čeho Rusové dosáhli měsíc od průlomu u Popasné a v jakém stavu je dnes.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 19. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Čeho Rusové dosáhli měsíc od průlomu u Popasné a v jakém stavu je dnes. Když 7. května po téměř dvou měsících bojů padla východoukrajinská Popasna, trvalo několik dní, než Rusové zkonsolidovali své jednotky a podnikli útok, který chvíli vypadal jako něco, co může rychle a zásadně zvrátit průběh války v jejich prospěch. První vážnější zpráva o tom, že od Popasné výrazněji postoupili dále na západ, přišla 18. května. Následně na mapách u tohoto města začaly přibývat šipky, které ukazovaly různými směry a byly předzvěstí ruského postupu.

Na této mapě je vidět stav právě ze zmíněného 18. května. Komentář k ní sice hovoří o neúspěšné ofenzivě u Popasné, ale tenoučký výběžek západním směrem z ní je již patrný.

Eastern #Ukraine Update:#Russian forces did not advance south of #Izyum on May 18. Russian forces intensified shelling and conducted unsuccessful offensive operations near #Popasna in preparation for the Battle of #Severodonetsk.https://t.co/XA8BFYLXLe pic.twitter.com/9XodLskrtn — ISW (@TheStudyofWar) May 18, 2022

Za dva dny už byl pohled na mapu výrazně horší:

ISW- "Russian forces reportedly intensified efforts to break through Ukrainian defenses around Popasna in order to push towards Severodonetsk from the south on May 20." pic.twitter.com/Mp2ZdTtJ1o — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 21, 2022

A dnes jsme tady:

ISW- "Concentrated Russian artillery power paired with likely understrength infantry units remains insufficient to enable Russian advances within Severodonetsk Russian forces continued to prepare to advance on Slovyansk from southeast of Izyum and west of Lyman." pic.twitter.com/HKwRHk70di — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 20, 2022

Ruský útok pokračuje, Rusové během víkendu údajně obsadili Vrubivku mezi Popasnou a Lysyčanskem, ale obavy o fatální zhroucení ukrajinské obrany se zatím nenaplnily. Neznamená to, že k němu ještě nemůže dojít, ale v této chvíli se zdá, že hrozba není tak akutní jako před měsícem.

Co Rusové za tu dobu získali – výběžek u Popasné, obsadili celý severní břeh Siverského Donce, mírně postoupili ke Slavjansku od Izjumu, obsadili Lyman východně od Slavjansku a obsadili také téměř celý Severodoneck.

Není to vůbec málo, je to ale mnohem méně, než na začátku ofenzivy, kterou rozpoutali po ústupu od Kyjeva, chtěli. Nejenže se jim nepodařilo dobýt Donbas, což označili za svůj hlavní cíl, ale nekontrolují ani celou Luhanskou oblast, k jejímuž úplnému ovládnutí ruské armádě zbývá obsadit přibližně pět procent území. Ukrajina stále pevně drží Lysyčansk, Bachmut, Slavjansk i Kramatorsk. U Popasné nakonec Rusové nepostoupili ani o 20 kilometrů. To vše za měsíc bojů, do kterých vrhli jádro své armády.

Jak vypadá muniční sklad, o jehož zničení jsme psali v pátek. V pátek byl hlavní částí vývoje bojů sklad v Luhanské oblasti, ve kterém byla podle separatistů munice pro jednotky útočící u Lysyčansku. V pondělí se objevila videa přímo z místa po uhašení požárů. Zničen nebyl pouze sklad, ale také