Patnáctihodinové zpoždění letu Praha–Londýn aneb po brexitu a pandemii chybí personál letišť i letadel

Když se na pražském Letišti Václava Havla ozvalo v sobotu po 21. hodině už třetí hlášení, že poslední večerní let BA0856 z Heathrow do Prahy zůstává neznámo o kolik opožděn, Armando Dulay zpozorněl a podíval se na hodinky. Zpátky do Londýna už se před půlnocí nedostane. S příjmy filipínského studenta postgraduálu na London School of Economics určitě nemá na taxíka. Čeká ho tedy pravidelná autobusová linka do centra za šest liber. Pravidelný odjezd v 1.05 hod. Domů se dostane někdy před třetí. Možná.