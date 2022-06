Mají jeden problém za druhým, ale nezničí je to, hodnotí situaci Starostů politolog

„V devadesátých letech by možná Petr Gazdík jako ministr školství přežil. To ‚grilování‘, které se kolem celé kauzy odehrává, by bylo 20 let zpátky nepředstavitelné. Jak co do rychlosti, tak co do intenzity,“ komentuje dění u Starostů a nezávislých politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. Podle něj sice skandál hnutí poškodí, ale nejspíš ne fatálně.