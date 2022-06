Babiš nenechal na padlém Gazdíkovi nit suchou. Jak si u svých afér vedli politici z ANO?

Kauza Petra Hlubučka (všechny texty k ní najdete zde) se stala pro Andreje Babiše příležitostí k mimořádně silnému útoku na vládu Petra Fialy. Babišův marketingový tým věnoval aféře v krátkém sledu zatím šestnáct facebookových příspěvků na předsedově profilu. Z toho v jedenácti z nich výslovně tematizuje rovnici, že hnutí STAN „je organizovaný zločin“.

V dalších příspěvcích označil rezignaci ministra školství a místopředsedy STAN Gazdíka za nevyhnutelnou, za „hlavu hydry“ šéfa hnutí Víta Rakušana, který podle expremiéra „organizovaný zločin kryje z pozice ministra vnitra“ a “o všem věděl a chtěl post ministra vnitra, aby zametl stopy“. A ironicky se ptal, „co dneska dělá Milion chvilek“, spolek, který v minulém volebním období svolal proti Babišovi největší demonstrace v dějinách republiky.

„Ministr vnitra ze země, která bude předsedat EU, kryl několik měsíců kontakty svého kolegy s mafií,“ přisadila si bývalá ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Pozadu nezůstal ani exministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „V Praze se odehrává prvoligová korupce doprovázená orgiemi sexuálního drogového charakteru spojená s konspiračními byty, a to vše za přihlížení špiček a ministrů hnutí STAN,“ řekl ČRo Plus.

Aniž to jakkoliv rozptylovalo podezření kolem Gazdíka, hnutí ANO se v boji proti vládní koalici dvakrát pustilo na tenký politický led. O tom, že by ministr vnitra Vít Rakušan kryl organizovaný zločin a kontakty s mafií, neexistují žádné zprávy. Pokud by se Rakušan proti takto ultimativně postaveným výrokům, šířeným vlivnými kanály hnutí ANO, postavil u soudu, bude na Babišovi, aby svá slova a podezření doložil konkrétními důkazy.

Hnutí ANO také vyčítá politickým rivalům postup, do jehož analogie se v minulosti opakovaně dostalo samo – a tehdy se k odstupování jeho politici neměli.

Kauza Dopravního podniku