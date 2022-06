Každá zátěž nemusí být špatná. Co jsou dobrá břemena a proč se je vyplatí nést?

„Zamyslete se nad tím, na co jste v životě nejvíce hrdí – nad maratonem, který jste zaběhli, dítětem, které vychováváte, knihou, kterou jste napsali. To všechno vyžadovalo spoustu úsilí. Lidé si ale vyvinuli frustraci z čehokoliv, co nějakou dobu trvá. A tak nakonec žijeme velmi povrchní životy, ve kterých na sebe nebereme vůbec žádná břemena, protože nám připadá, že je téměř nesprávné, aby cokoliv bylo těžké,“ říká Christina Crooková, kanadská autorka a odbornice na digitální mindfulness, která se dlouhodobě věnuje vztahu mezi technologiemi a radostí.

Co jsou to dobrá břemena a jak se liší od těch špatných?

Proč se i při nesení dobrých břemen můžeme cítit špatně?

Jak s naším odporem k břemenům souvisí technologie?

Co můžeme dělat proto, abychom měli dobrých břemen v životě více?

A co o nás vůbec říká fakt, že si musíme to, že ty nejlepší věci jsou také náročné, připomínat?

Když řeknete slovo „břímě“, automaticky si jako první představím něco nepříjemného – těžký batoh, který mě tlačí do ramen, nechce se mi vláčet, jsem unavená. Co jako první napadne vás?

Ještě nedávno by mě napadlo něco podobného – něco náročného, něco, čemu bych se měla vyhýbat.

Poté, co jsem napsala svou poslední knihu, mě však napadne i nová definice tohoto slova – a tou je „kapacita“. Když nad tímto slovem tedy přemýšlím dnes, už si představím něco, co na sebe beru vědomě – něco, co zvyšuje moji kapacitu pro lásku, kreativitu, péči.

Právě téma, že i když si to možná neuvědomujeme, břemena v životě mohou být i dobrá, je ve vaší nové knize ústřední. Odkazujete v ní na filozofii německého filozofa Alberta Borgmanna. Mohla byste přiblížit, co přesně konceptem „dobrých břemen“ myslel?

Borgmann přišel s konceptem dobrých břemen v roce 1984 ve své knize Technology and the Character of Contemporary Life. Mluví v ní o tom, jak nás technologie neustále tlačí k tomu, abychom se břemen vyvarovali – abychom se vyhýbali všemu, co je nepohodlné, nepříjemné, nebo mimo naši kontrolu.

Borgmann ve své knize obhajuje myšlenku, že existují i břemena, jichž bychom