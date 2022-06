Rusové doma i v emigraci, zastavme to šílenství, je to v našich rukou, vyzývá ruský umělec a nabízí návod

Propadl jsem pochmurnému optimismu. Jde o to, že během této války se v mé mysli změnila spousta věcí. Řeknu to jinak, ohledně mnoha věcí se mi otevřely oči. Taková je válka, to je jasné. Nejde o to, že by to byla první ruská válka, války tu byly i předtím. Tato válka však podle mého názoru doslova obnažila zjevné pravdy, kterých jsem si předtím ani nevšiml. Nebo jsem si jich nechtěl všímat, či snad jim odmítal uvěřit.

Nebudu se vrhat do schémat Mordor, Nemordor. Nejde o otázku metafor a literárních přirovnání. To, co vidím teď, je absolutní zlo. Je to zlo, které prýští z mé země. A toto zlo se probudilo v lidech, s nimiž jsem kdysi žil na stejném území. Proč říkám, že se probudilo? Nikdy jsem totiž neviděl takovou koncentraci nenávisti a zloby v lidech. Záměrně je rozdmýchali, probudili a vytáhli ven. A nyní je třeba s tímto zlem něco udělat, protože ke spánku se už nevrátí a nikam nezmizí.

Nevěřte tomu, že ho sankce mohou nějak zklidnit nebo zadržet. Nepodléhejte iluzím. Zlo nepotřebuje pohodlí, zlo nepotřebuje rozmanitost, zlo nepotřebuje volbu. Jeho volba je