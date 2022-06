Návrat domů: Kde budeme žít, až přijde zima? Vracející se Ukrajinci nacházejí v okolí Kyjeva ruskou spoušť

Vnuk Nasti Balanovové bydlí ve stodole. Nic jiného rodině nezbylo. Pocházejí z nevelké obce Horenka nedaleko Kyjeva. Nejdřív na ni Rusové stříleli, poté do ní vstoupili, pak když se stahovali, stříleli na ni (na ně) Ukrajinci.

„Utekli jsme 5. března. Do Černivců. A hned šestého nám volají sousedi, že náš dům shořel. Poslali nám i video,“ vzpomíná Nasťa, matka sedmi dětí.

Domů se vrátila koncem dubna. A nastěhovala se k sousedovi.

„Tady jsme měli mrazák, tady stál stolek s televizí. A tady byly postele. Moc pěkné postele. V téhle polovině žil syn s rodinou. Každý jsme měli svá kamna. Bydleli jsme vedle sebe, ale topení jsme měli každý svoje vlastní.

A v této části bydlela vnučka. Vidíte, taky jí to všechno shořelo. I dětská kola. Když děti přišly zpátky, nezajímal je dům, ale běžely hledat kola. Tak brečely…

Zatím nám nikdo nic nedal. Občas někdo přijde a slibuje pomoc. Prý bude nějaká komise, která rozhodne, na co má kdo nárok. Ale pořád se scházejí, nebo co, a o ničem nerozhodují.

Když to teď uklidíme a začneme si něco budovat, uvěří nám, že jsme to měli rozmlácené, viďte? Já jsem nevzdělaná ženská, nevím, co dělat… A tak moje děti stále bydlí ve stáji. Byla bych vděčná i za nějaké cihly.“

Horenka nefiguruje v novinových titulcích jako Buča a Irpiň. A na rozdíl od „slavnějších“ ukrajinských lokalit je stále bez elektřiny, bez vody – a bez cihel.

Přesto i sem se lidé vracejí. Mnozí jsou zoufalí a nevědí, jak žít dál. Před několika dny