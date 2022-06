Mára jde do nebe přináší hlubší pohled na lásku k horám i na horolezce Máru Holečka

V dokumentu zaznívá, že lezení je jen prostředek. Film Mára jde do nebe, který do českých kin vstoupil v květnu, totiž nabízí ztotožnění s pohlcením jakoukoli činností. Napomáhá tomu inspirující energie dvou lidí, kteří ve své práci nacházejí naplnění a smysl. Dokument tak není jen sondou do duše jednoho horolezce, ale obrazem člověka plnícího si své sny všemu navzdory.

Film mapuje pět pokusů horolezce Holečka překonat dosud nezdolanou jihozápadní stěnu hory Gašerbrum I v pohoří Karákóram v Pákistánu. Režisérka Markéta Ekrt Válková sledovala život horolezce a jeho rodiny v průběhu dvou let, využila též filmové záběry z Markových expedic. Mára jde do nebe je i díky tomu ve světě horolezeckých filmů jedinečným počinem, a to hlavně díky dominantní optice zvenčí.

Dokument není natočen horolezcem a nepovažuje horolezectví za střed vesmíru. Holečkovu vášeň pro lezení naopak dává do kontrastu s životem jeho okolí – ženy, dcery, otce, kamarádů, kteří s velehorskými výpravami skončili, i manželky zesnulého kolegy.

Dynamický sled scén kombinuje mnohdy zkroušené výpovědi hrdinových bližních s náhlým střihem do dobrodružství Máry a jeho kamarádů na výpravách. Je patrná snaha nabourat