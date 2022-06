Vývoj bojů: Ukrajina dosáhla velkého úspěchu v boji s ruskými dělostřelci. Může zpomalit ofenzivu na Donbase

Rusům na okupovaném území vybuchl velký muniční sklad: jak se to stalo a co to znamená.

O vesnici, která stojí Rusům v cestě už osm let.

Videa dne – dnes jsou mimořádně zajímavá: sestřelení ruského vrtulníku na třech různých záběrech, které dávají výjimečný pohled na válku ve vzduchu, boje v Severodonecku z pohledu kamer na přilbách zahraničních bojovníků, ukořistěný tank v ukrajinských službách v Severodonecku, pokračování bitky o Hadí ostrov – Rusové přišli o další loď.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 16. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Rusům na okupovaném území vybuchl velký muniční sklad, jak se to stalo a co to znamená. Chrustalnyj je téměř osmdesátitisícové město v Luhanské oblasti, které ovládají separatisté. Ve čtvrtek tam vyletěl do vzduchu opravdu velký muniční sklad. Z reakcí separatistů lze usuzovat, že nejde jen o bezvýznamnou epizodu, jakých je plná každá válka, ale že se Ukrajincům vydařila důležitá operace.

Vedení Luhanské oblasti tvrdí, že Ukrajinci útočili balistickou střelou Točka-U. Je to stejná zbraň, jakou před několika týdny Rusové na nádraží v Kramatorsku zabili téměř 60 lidí prchajících před válkou. Luhansk rovněž tvrdí, že raketa přiletěla od Bachmutu, ale neurčil přesné místo odpalu.

Mezi oběma městy je vzdušnou čarou 80 kilometrů, což pro Točku-U není problém. Její maximální dostřel je 120 kilometrů. Co pro ni problém je, to je přesnost. Odchylka od cíle může být až 150 metrů. Jelikož cílem – jak dokazuje video níže – byl však zjevně rozsáhlý areál,