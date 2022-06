Kolem mocného Hlubučka se stahovala smyčka delší dobu, Rakušan a spol. si jej však netroufli sesadit

Když Petra Hlubučka ve středu ráno zatkla policie a obvinila ho z uplácení a účasti na organizované zločinecké skupině, bylo to pro mnohé velké překvapení. Kauza však nebyla takovým šokem pro lidi, kteří se pohybují v pražské politice. Řešily se především dvě otázky: Kdy na dnes už bývalého náměstka primátora něco vyplave a jak velké to bude.

Zvěsti o tom, že je Petr Hlubuček vyšetřován policií, případně že bude aktérem nějaké kauzy, kolovaly mezi politiky a novináři delší dobu. Nikdo mu však nedokázal nic prokázat.

Situaci kolem něj řešili také Starostové a nezávislí, a to jak na celostátní, tak na krajské úrovni. Narazili ale vždy na to stejné – tedy že neexistovaly žádné důkazy, o které by se dalo opřít jeho odvolání. Hlubuček měl navíc v hnutí politickou sílu.

V únoru server PrahaIN přinesl zprávu, že se o náměstka zajímá Národní centrála proti organizovanému zločinu – dokazovat to měl ofocený policejní dokument. Policie však informaci popřela s tím, že jde o falešný materiál. Web poté článek smazal.

Deník N na začátku dubna mluvil s jedním členem vedení hnutí. Ve STAN už se podle něj vědělo, že je Hlubuček „potenciálním problémem“. „Nedokážeme se ho ale zbavit,“ popisoval zdroj.

Další člověk z pražské politiky v té době Deníku N říkal, že jsou na Hlubučka