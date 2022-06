Neumím lidem lhát, že bych jim jako prezident zařídil levnější elektřinu, proto jsem do toho nešel, říká Kalousek

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Proč Miroslav Kalousek kritizuje vládu a zda mu to vládní politici nemají za zlé?

Jak hodnotí koaliční úsilí o nalezení prezidentského kandidáta nebo kandidátky?

Proč stále zve občany na pivo, i když nikam nekandiduje?

Zda korupční skandál kolem hnutí STAN ohrožuje vládu?

Zda se neobává, že bude muset vysvětlovat některé své kroky v kauze Diag Human?

V posledních týdnech snad nemine den, aniž byste se neopřel do vlády. Spousta lidí si klade otázku, co je za tím. Co je za tím?

To, co dělám dvacet let. Snaha o udržitelné hospodaření a rozpočtování. Kritizoval jsem neudržitelné rozpočtování Babišovy vlády a teď zjišťuji, že lidé, kteří mi tleskali za to, že jsem to kritizoval, mi nadávají, když to kritizuji u Fialovy vlády. Ale věcně říkám pořád to samé. Toto rozpočtování není udržitelné. Způsobili jsme si strukturální deficit, který Národní rozpočtová rada odhaduje na 220 miliard korun, a ten musíme zlikvidovat. Vláda zveřejnila výhled deficitu do roku 2025, kde říká, že ho likvidovat nebude.

Od kritiky vlády je opozice a novináři. Připadá vám, že vládu kritizují málo?

Pokud jsem si všiml, tak vláda je kritizována výlučně zleva, že dělá málo pro lidi. Ale nevšiml jsem si kritiky, že plánuje neudržitelné deficity. To ji, myslím, kritizuji jenom já. Dělám to celý život. Je to dáno také tím, že jsem tuhle vládu volil a věřil jejímu slibu, že, slovy pana premiéra, zastaví hrozivé zadlužování.

Asi se nikdy nedozvím, proč @P_Fiala, @Vit_Rakusan, @MJureka, @market_a a @PiratIvanBartos uvádějí do společenské reality takové pitomosti. Dovoluji si jenom podotknout, že opatření je tak hloupé, jako by vycházelo z dílny @alenaschillerov. https://t.co/gH1Q0t5DK1 — Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) June 14, 2022

Jenže začala válka a všechno je jinak.

Ano, ale strukturální deficit nesouvisí s válkou. Ani s covidem. Já pochopitelně chápu mimořádné výdaje související s obojím, ale ty odezní, když odezní problém. To, co je strašně nebezpečné, je strukturální problém, který nesouvisí s válkou ani covidem.

Dokážete si představit, že by některý politik teď před prezidentskými a komunálními volbami přišel s nějakými škrty?

Ten problém má dvě příčiny. Na jedné straně obrovské