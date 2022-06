Pointa N: Jak čeští kolaboranti tak moc válčili proti sbírce pro Ukrajinu, až ji zpopularizovali

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Wirnitzer.

Kolaboranti tlačí, ale paradoxně to dělá Ukrajině reklamu

Skupiny na sítích, které obvykle bědují nad cenzurou, cancel culture a přecitlivělými snowflakes, slaví zakrytí billboardu se sbírkou zbraní pro Ukrajinu, protože to údajně rozrušuje lidi a citlivější povahy kvůli němu mohou trpět strachem z násilí.

Zajímavé. Jeden by řekl, že strach z násilí budí spíš zamindrákovaný sovětský samovládce, jehož armáda bombarduje do doby kamenné zemi, do které to z českého území je blíž než z Prahy do Třince. Samovládce ze státu, kde nepotřebují postele, protože armáda stojí na stráži, pracující lid má ustláno na růžích, tajná služba nespí, policie bdí a všichni ostatní sedí.

Ale prý ne, prý budí strach to, že by se někdo mohl snažit se Rusku bránit.

Odkud vítr fouká? Nedávno začal proti plakátům se sbírkou pro Ukrajinu vystupovat spolek Institut práva a občanských svobod (známější jako Pro Libertate). Na svém webu od května nabízí vzor podnětu živnostenskému úřadu – kdyby si čistě náhodou chtěl někdo na billboard stěžovat. Zakladatel Pro Libertate, právník Tomáš Nielsen tvrdí, že jeho spolek o odstranění billboardů nežádal. Jak jinak.

Takže tady máte odkaz na web ukrajinské ambasády, kde můžete podpořit sbírku zbraní pro armádu demokratického svobodného státu, který se brání odporné imperiální diktatuře, ale rozhodně jsem vás o podporu Ukrajiny nežádal, rozumíme si. Ani o to, abyste to sdíleli na sítích.

Celé to vypadá jako drobné škorpení o jeden billboard, je to ale součást širšího příběhu, jak se tuzemská kolaborantská scéna snaží vykolíkovat