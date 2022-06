Čachry s rudým kódem. Čínská vláda zneužila covidovou aplikaci proti demonstrantům a je z toho blamáž

Pětatřicetiletý Wang Ťin není chudý člověk – nebo si to o sobě aspoň donedávna myslel. Život mu ledacos dopřál. Má rodinu, se kterou žije v severočínském městě Čang-ťia-kou, a také slušnou práci, díky níž má v bance uloženo přes 420 tisíc jüanů, v přepočtu skoro jeden a půl milionu korun.

Proto mu ještě donedávna přišlo, že jsou doma celkem za vodou. Obě děti chodí do školy a na kroužky a to něco stojí (když už převádíme jüany na koruny, řekněme si rovnou i to, že náklady na výchovu dítěte jsou v čínských městech vyšší než v českých, někde i několikanásobně). Rodiče potřebují brát pravidelně léky a na to padnou zase další peníze. Ale ačkoli si u Wangů nežili přímo v blahobytu, žádným velkým nedostatkem netrpěli.

Až teď. Protože v bance, kde mají skoro všechno uložené, jim náhle zmrazili peníze.

Uprchlík Sun

Wang Ťin si může stokrát vyčítat, proč si založil účet právě tam. V Jüčouské rurální novoživnostnické bance, mezinárodně vedené jako Yuzhou Xinminsheng Village Bank. (Což je jeden složitější název než druhý, takže raději zůstaňme u zkratky YXV Bank.)

Proč si nevybral nějakou jinou banku než právě tuhle ze sousední provincie Che-nan, která se letos namočila do pořádně velkého průšvihu? Do aféry, z níž se rychle stává možná jeden z největších finančních skandálů v Číně?

Jenže teď už je pozdě plakat nad rozlitým mlékem. Co se stalo, nejde změnit.

Wang Ťin nezmění, že policie letos v březnu nabídla stotisícovou odměnu za dopadení Sun Čen-fua, náměstka ředitele jiné chenanské banky, Süčchangské rurální obchodní. Sun Čen-fu míval v chenanském bankovnictví velké jméno, byl to významný akcionář. Ale teď ho policie vyšetřuje kvůli blíže neurčeným „těžkým hospodářským zločinům“. Sun se rozhodl nečekat, jak vyšetřování dopadne. Vzal do zaječích a