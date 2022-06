Nové testy slibují odhalit dvakrát více rizikových těhotenství. Vyvinuli je výzkumníci z Univerzity Karlovy

Výzkumníci Univerzity Karlovy vyvinuli novou metodu, která dokáže s vysokou úspěšností už v prvním trimestru těhotenství předpovědět možné vážné komplikace. Podle autorů umí testy odhalit více rizikových těhotenství než běžný screening. Metodu si už nechali patentovat, teď čekají na uvedení do praxe. Co na to říkají lékaři v terénu?