Gazdíkovi věřím, na Hlubučka jsem v ruce nic neměl, říká Rakušan

Vaším hnutím aktuálně otřásá kauza obviněného Petra Hlubučka a jeho napojení na organizovanou skupinu kolem dalšího stíhaného, podnikatele Michala Redla. S ním se podle detektivů stýkal i váš místopředseda a ministr školství Petr Gazdík. Jak si vysvětlujete, že s ním ministr komunikoval pomocí telefonu s kryptografickou ochranou, jak tvrdí policie?

Já jsem spis neviděl a mám vnitřní závazek absolutně se o něj nezajímat. Nikoho z policie jsem nekontaktoval, nechávám ji pracovat. Pokud je venku celý spis, tak to pro mě není dobrý signál v tom, že se spisy dostávají ven den poté.

Troufám si říct, že o mně nemůže být nikde ani zmínka. Já jsem Michala Redla nikdy osobně neviděl a nikdy jsem mu netelefonoval. Dokonce ani nevím, jak vypadá. Nemám s ním nic společného.

Když jsem v roce 2019 nastoupil (do čela hnutí STAN, pozn. red.), jasně jsem řekl, že absolutně odmítám politiku, kdy by za STAN stály jakékoli eminence, které by ho měly ovlivňovat z pozadí. Troufám si říct, že jsem tomu jako předseda dostál.

S Petrem Gazdíkem jsem se o tom dnes bavil. Nepopřel, že se s panem Redlem několikrát viděl, nicméně i on podle svých slov i z toho, co mu říkali novináři, není ani podezřelý, ani obviněný. Je to jen člověk, který se s ním maximálně někde viděl.

Věřím mu, že se maximálně jednalo o nějaké společenské schůzky, protože jsou