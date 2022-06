Navalnyj byl převezen do „jednoho z nejděsivějších vězení v Rusku“ nechvalně známého mučením vězňů

Poté, co tým předního ruského opozičníka Alexeje Navalného před několika dny oznámil, že není známo, kam jejich lídr zmizel, vyšlo najevo, že byl převezen do nechvalně známé věznice v Melechovu. Stalo se to v souvislosti s nejnovějším rozsudkem, který mu přiřkl dalších devět let za mřížemi ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Už před měsícem nejvýraznější kritik Kremlu s odkazem na své spoluvězně informoval na Telegramu o tom, že bude zřejmě převezen tam, kde pro něj ruské úřady připravují jakési „vězení ve vězení“.

Navalnyj už strávil za mřížemi dva a půl roku, konkrétně ve věznici v Pokrovu, 100 kilometrů východně od Moskvy – a to za údajné porušení podmínečného propuštění v starším případu obvinění z podvodu. Podle jeho spojenců ale jde o trest za jeho výpady proti Kremlu, napsala agentura AFP.

V březnu byl trest za mřížemi šestačtyřicetiletému opozičníkovi prodloužen o dalších devět let – tentokrát poté, co byl shledán vinným z údajné zpronevěry darů jeho politickým organizacím a pohrdání soudem.

Převoz Navalného v souvislosti s tímto rozsudkem se očekával. Předevčírem ale jeho spolupracovníci oznámili, že