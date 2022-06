Vlevo? Rovně? Macron míří k vítězství v parlamentních volbách, přesto mohou znamenat konec jeho velkých snů

Komentář Petra Janyšky: Je téměř jisté, že v nedělních parlamentních volbách ztratí hnutí prezidenta Emmanuela Macrona většinu. A ztratí ji možná i celá jeho vládní koalice. Měli ji pět let, navíc pohodlnou, což Macronovi umožňovalo vládnout podle vlastních představ a prosazovat reformy. Ztráta většiny by zřejmě znamenala jejich konec, nárůst sociálních konfliktů a nestability. Francie trpí řadou chorob a nadcházející hlasování je jen zviditelní.

Francouzský systém dává prezidentovi pravomoci, jaké nemá žádná jiná hlava státu v Evropě; bez většiny v parlamentu ovšem nemůže své projekty prosadit. Může to sice dělat pomocí dekretů, na tom není nic diktátorského, postupovali tak všichni jeho prezidentští předchůdci. Musí jimi ale šetřit, jinak se dočká silného odporu opozice a odborů i demonstrací v ulicích.

Macron proto v úterý těsně před svým odletem do Rumunska a Moldavska vstoupil do kampaně výzvou, že doba je velmi pohnutá, ve světě se hroutí řád a je údajně „ve jménu vyššího zájmu“ země, aby mu voliči dali „solidní většinu“. Ta by prý jediná „zajistila pořádek vně i uvnitř našich hranic“. Podobně se vyslovila „jeho“ čerstvá premiérka Élisabeth Borneová: vládní koalice podle ní stojí proti dvěma extrémům, levicovému a pravicovému.

Ztrátu Macronovy parlamentní většiny nebude možné číst jinak než jako