Jezdit se svým fotbalovým klubem nebo reprezentací po zahraničních štacích patří k poměrně standardnímu chování. Méně tak za svým oblíbeným hudebním orchestrem. Vyjet si na nějakou mimořádnou výstavu je také docela normální. Ale vyrazit někam za operou? Pokud jste s operním turismem ještě nezačali, letos k tomu naleznete rovnou několik důvodů, přičemž hned ten první je něco, na co budete vzpomínat ještě dlouho.

Největší Wagnerův festival v Lipsku se speciálním víkendem

Dvě a půl hodiny od Prahy leží Lipsko. Východní Německo. Do nedávna mu setrvale desítky let klesal počet obyvatel, až díky programu HausHalten tento pro město likvidační proces zvrátili a Lipsko přetvořili na mekku kreativních průmyslů. A kromě toho je to mekka hudby.

Zatímco Brno získalo před pár lety titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby, Lipsko žádný takový nepotřebuje. Je městem hudby i bez toho. Narodil se tu Wagner. A zemřel Bach a Mendelssohn-Bartholdy. A studoval tam rok Janáček. To stačí, aby o vás