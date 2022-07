„Jsou jen hvězdy, letní večer, netopýři a cvrčci… A dobrý film“

Jak se dělá letní kino? Pozvánku do Letního kina Kinská, které od půlky června do půlky září promítá v pražské Kinského zahradě, napsali pro kulturní rubriku Za oponou jeho organizátoři, produkční Klára Khine a režisér Vít Janeček.

Klára: Včera se mě jedenáctiletý chlapec ptal, čím jsem chtěla být, když jsem jako malá přemýšlela o své budoucí práci. Okamžitě mi vyplula z mysli jedna vzpomínka, která zahrnovala rázná máchání razítkem, obálky, lepidla, balíky a obří váhu.

Střih – o 35 let později sedím u počítače, telefonuji a píšu si na první pohled chaotické poznámky na nejbližší papír. Sedím u počítače den za dnem a řeším několik projektů najednou. Můj sen se změnil. Volám do Národního muzea, kdy se sejdeme ohledně smlouvy, a do Národního filmového archivu, zda bychom mohli dostat lepší podmínky než loni, protože letos musíme dát na rozpočet sakra