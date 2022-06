Tohle místo není pro mladý. Reportáž ze života náctiletých na periferii země a společnosti

Jediné, co je spojuje s jejich vrstevníky z jiných regionů, je snad jen věk. Mladí lidé žijící v jednom z nejodlehlejších koutů Česka, ve Šluknovském výběžku, čelí dvojímu vyloučení – geografickému a sociálnímu. Životní realitě dospělých jsou často vystaveni už ve věku, kdy většina mladých teprve přemítá o tom, na jakou školu půjde. Vymanit se z bludného kruhu, do kterého periferie lidi stahuje, vyžaduje úsilí, jež často ani nemají od koho odkoukat.

Majestátní, nevídaně rozložité rododendrony rostou snad u každé z mnoha honosných vil na Šluknovsku. Nejde si jich nevšimnout, jsou jako obrovští tiší svědci připomínající jak velkolepou historii kdysi prosperujícího kraje, tak i poválečné křivdy, které tu němečtí obyvatelé utrpěli a jež natrvalo poznamenaly nejen tohle místo.

Hluboké šrámy minulosti ani surovou realitu dneška ale nedokážou překrýt ani ty tisíce sytě růžových květů všude kolem. Nezakryjí ghetta, která tu vznikla, z nichž tyjí obchodníci s chudobou a do kterých se rodí děti bez budoucnosti.

Ty už na startovacích blocích svého života před sebou vidí potemnělé obrysy – právě tady totiž mají podle statistik jednu z největších pravděpodobností, že budou žít v jedné z mnoha vyloučených lokalit, těžko si najdou práci a jen málokdo dosáhne vyššího vzdělání.

„Zhruba polovina lidí z naší třídy ze základky šla rovnou pracovat nebo na pracák,“ popisuje svoji zkušenost osmnáctiletá Karolína Horňáková studující na rumburském gymnáziu.

„Je vidět, jak se i vzhledově úplně změnili – jsou sešlí, někteří špinaví, řeší úplně jiné problémy než my. Náš problém je jen studium, oni řeší práci a často utíkají z reality drogami – nejčastěji berou pervitin nebo toluen. Ale i my odsud chceme pryč,“ dodává.

Kolečka kolem paneláků

Vytáhlý devatenáctiletý Josef Demeter na vlhké trávě suverénně metá salta. Občas mu nohy podklouznou, ale to ho neodradí od dalších skoků. S mladším kamarádem zkouší parkurové triky na betonové zídce, holky stojící kolem přihlížejí.

Ve všední den večer není na šluknovském sídlišti rámovaném šestnácti paneláky moc co jiného dělat. Dvojice dívek přináší z domova plastové mísy, někdo si zapaluje cigaretu. „Budeme dělat buchty pod párou,“ říkají a smějí se, že návštěva netuší, co to je. Nakonec se ukáže, že jde o kynuté knedlíky s nutellou a tvarohem. Vařit se bude u Josefa.

„Já bych chtěla být zpěvačka, já herečka a já asi kuchařka,“ odpovídají postupně dívky na otázku, čím by se chtěly živit, až budou dospělé. „Já bych chtěla dělat nějakou těžkou práci, třeba sekretářku nebo bakalářku,“ dodává s vážnou tváří patnáctiletá Isabela, další z party mladých, kteří se večer potulují po několika málo ulicích sídliště.

S rodiči dříve žila v Anglii, vystřídala už několik základních škol. „Řekni jim, jak to máš,“ pokřikuje na ni kamarádka stojící opodál. „Po škole musí hlídat sourozence, je jich doma sedm, musí uklízet, pomáhat mámě…“ popisuje za Isabelu její každodenní realitu. Ta klopí oči, jako jediná se nechce fotit. Je vidět, že jí není příjemné slyšet takhle na dřeň shrnutý její současný život, tak vzdálený tomu, který vídá u běžných náctiletých na sociálních sítích.

Do hovoru se vkládá starší kamarádka, osmnáctiletá Andrea. „Vy tady teď všichni machrujete, co budete dělat a jak půjdete do školy, ale stejně pak nakonec všichni skončíte na pracáku,“ konstatuje se smíchem prozaicky.

Mluví z vlastní zkušenosti, sama