Měl jsem zprostředkovat schůzku s developerem, o úplatku řeč nebyla, tvrdí exšéf dopravního podniku Dvořák

Bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák Deníku N potvrdil, že byl před dvěma lety na policii kvůli tomu, že po něm ekonomický náměstek Matěj Augustín požadoval zprostředkovat schůzku s developerem a šéfem společnosti Nové Holešovice Development Sergem Borensteinem. Podle kriminalistů měl Dvořák developerovi vyřídit, aby zaplatil částku pět milionů za to, že se jeho firma bude moci účastnit projektu holešovického nádraží. Dvořák ale popírá, že by zprostředkovával žádost o úplatek.

Vyšetřovatelé ve středu zasahovali v budově pražského magistrátu a dopravního podniku. Obvinili jedenáct osob včetně primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN), zlínského podnikatele Michala Redla či ekonomického náměstka dopravního podniku Matěje Augustína.

Vyšetřovatelé obviněné podle zjištění Deníku N podezírají z toho, že požadovali statisíce či miliony korun za uzavření městských zakázek. Jednou z nich byl developerský projekt u holešovického nádraží na Praze 7.

Právě v tomto projektu měl hrát roli Martin Dvořák, který dopravní podnik vedl v letech 2007 až 2011. I on se v minulosti dostal do hledáčku policie, a to v takzvané jízdenkové kauze. Spolu s lobbistou Ivem Rittigem a dalšími deseti lidmi čelil obžalobě z tunelování dopravního podniku. Soud je nakonec loni na podzim osvobodil.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Co po bývalém šéfovi dopravního podniku požadoval náměstek Matěj Augustín?

Jakou roli měl v developerském projektu náměstek Hlubuček?

Požadoval po něm někdo, aby developerovi vzkázal, že má předat pětimilionový úplatek?

Policie obvinila náměstka pražského primátora Hlubučka a ekonomického náměstka dopravního podniku Augustína, mimo jiné kvůli projektu revitalizace území kolem nádraží Holešovice na Praze 7. Oslovila vás kvůli tomuto projektu policie?

Kdybyste četla policejní protokol, tak uvidíte, že jsem se už před dvěma lety dostavil na policii podat vysvětlení. Dokladoval jsem, že mě oslovili pánové, o kterých jste mluvila, a že jsem nikoho nekontaktoval, ale že jsem byl kontaktován já jimi. Dostal jsem od nich nějakou informaci, tu jsem zpracoval a potom jsem se v té věci již neangažoval. To jsem vypověděl policii, to je celé.

Za policií jste šel vy, nebo oni oslovili vás?

Já jsem za policií určitě aktivně nešel.

Bylo to tak, že vás oslovil pan Augustín a chtěl, abyste se sešel s developerem Sergem Borensteinem, šéfem společnosti Nové Holešovice Development?

Ano.

A vy jste to udělal, nebo ne?

Konzultoval jsem to s panem