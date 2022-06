Vývoj bojů: Ukrajinci něco zkoušejí západně od Izjumu, zatímco Rusové útočí na východ od města

Severodoneck – poslední most je pryč, Rusové tady řeku asi nepřekročí.

Rusové útočí na Slavjansk, bojuje se o důležité vesnice, které ho brání.

Ukrajinská ofenziva u Charkova je minulostí, teď tam útočí spíše Rusové.

Rusové dále vytahují ze skladů starou techniku, nejnověji ukázali děla původem z 50. let.

Mapa dne – běloruská opozice monitoruje činnost běloruské armády.

Videa dne – ruský pancéřový vlak Jenisej, velmi poučná anketa s mladými Rusy o válce na Ukrajině, život v zákopech po průtrži mračen, nejtěžší ukrajinské dělo v akci, jak to dopadne, když vrtulník použijí jako raketomet na kolech.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 14. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Severodoneck – poslední most je pryč. Potvrdily se zprávy, podle kterých Rusové zničili poslední most, který spojoval Severodoneck s Lysyčanskem. Znamená to, že Ukrajinci už přes řeku nemohou stáhnout těžkou techniku. Z oblasti však zároveň přicházejí zprávy o velmi nízkém stavu vody v Siverském Donci, který údajně umožňuje jeho přebrodění. Pokud je to pravda, ukrajinští vojáci v případě takového rozhodnutí mohou přejít na druhý břeh a stále je mohou zásobovat. Ale pokud ustoupí, přijdou o těžké zbraně, které ještě v Severodonecku mají. Není však jasné ani to, jestli jim tam ještě nějaké zůstaly. Podle dostupných informací se stáhli do podzemí závodu Azot stejně jako před nimi obránci Mariupolu. Na rozdíl od nich však nejsou úplně obklíčeni.

Proč je Izjum znovu tak důležitý. Stále více zdrojů potvrzuje tvrzení, že ve velkém lese západně od Izjumu operují ukrajinské jednotky. Osvobodily už minimálně dvě obce v něm. Jedná se o mimořádně důležité město. V okolí Izjumu je s výjimkou Severodonecku nejvyšší koncentrace ruských jednotek, z něj směřují do ukrajinského vnitrozemí potenciálně nejnebezpečnější útoky, z něj jsou zásobováni ruští vojáci. Jakékoli ohrožení tohoto cíle je pro ruskou armádu vážná komplikace.

Zároveň se však nezdá, že by Ukrajinci v tuto chvíli měli dost vojáků na ovládnutí oblasti, případně vážnější pohyb směrem k Izjumu. Nějaký cíl ale mají, ačkoli se nezdá, že jím je osvobození města. Pokud by se ale v lese semlelo něco většího, pro Rusy to bude nepříjemná komplikace. Navíc už nyní se dostávají na dostřel ukrajinských děl.

Ruská armáda zároveň na opačné straně izjumského výběžku tlačí směrem na Slavjansk. Její generalita se netváří, že by situaci v lese v tuto chvíli považovala za ohrožení svých plánů (na mapě je les vyznačen přerušovanou kružnicí, na opačné straně výběžku červené šipky ukazují směr ruského útoku). Jenže kdyby Ukrajinci nepřítele přinutili