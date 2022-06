V Indo-Pacifiku Česko poněkud tápe

Tento týden se v Praze koná „vysoký [mezinárodní] dialog o Indo-Pacifiku“. Ministerstvo zahraničí by současně mělo schválit českou indo-pacifickou strategii, právě včas pro nadcházející české předsednictví v Radě Evropy. Indo-Pacifik (oblast ohraničená východním pobřežím Afriky a tichomořskými ostrovními státy) by se měl stát jednou z jeho priorit, podobně jako u předchozí Francie a následujícího Švédska.

Koncept Indo-Pacifiku se tak dostává, aspoň teoreticky, do popředí zájmu české zahraniční politiky. To je nepochybně pozitivní vývoj. Jisté rozpaky budí konkrétní způsob, jak se to děje.

Současný důraz na Indo-Pacifik se odvíjí od