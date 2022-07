Učí se žít v nové zemi a bez války. Traumata vyplouvají, když se dojde na konec abecedy

„Privet,“ zdraví mě čtrnáctiletý Ilja hned dole u recepce. Je krátce před osmou ráno a původně kancelářská budova se začíná plnit dětským švitořením. Chvíli po Iljovi přichází také Kosťa. I ten mi hned kyne hlavou. „Pamatuješ si mě?“ Souhlasně kývá a stroze dodává: „Žurnalist.“

Pak už se ale ozývá cinknutí výtahu a oba mizí za ocelovými dveřmi. Je to tu trochu netradiční školní budova. Improvizovaná, ale už plně funkční.

Vracím se sem po několika týdnech. Na začátku května tu právě tihle dva – Ilja a Kosťa – byli nejstarší z malé skupiny bezprizorních dětských uprchlíků. Místo jedné místnosti s legem a spousty prázdných kanceláří jsou teď na pražském Chodově tři patra plná dětí.

Nejdřív se několik dobrovolníků staralo o čtrnáct malých Ukrajinců a Ukrajinek, teď jich tu mají zkušení vychovatelé na starost více než desetkrát tolik. A pro každou skupinu platí také jasně daný program.

Místo prázdnin léto na útěku

Nechaly za sebou všechno, co zatím znaly. Prarodiče, kamarády, dětské pokoje nebo oblíbené hračky. Na pražském Chodově pro děti ukrajinských uprchlíků přes léto funguje adaptační centrum. Mají se v něm sžít s novým prostředím i jazykem a připravit se na září do českých školek a škol. Setkávají se tam jejich rodiče i vychovatelky a vychovatelé z Ukrajiny, Ruska nebo Česka. Deník N se do centra pravidelně vrací a mapuje jejich příběhy i život v jiné zemi.