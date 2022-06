Octem proti chemtrails! České strachy a první český terorista ožívají v nové české komedii Kdyby radši hořelo

Pocovidová kina dál hledají cestu z krize. Do záplavy jednorozměrných komedií teď vpadla satira o českém strachu Kdyby radši hořelo. Podaří se jí přitáhnout diváky příběhem inspirovaným „prvním českým teroristou“?

V naší anketě o stavu kultury po covidu nám šéf sítě Cinestaru Jan Bradáč řekl, že diváci se do kin sice vracejí, ale podobně jako v ostatních segmentech kulturního trhu si více vybírají. A u většiny publika nyní ještě víc než dřív vítězí spektakulárnější filmové zážitky.

Vedle hollywoodských trháků tak z domácí produkce mají větší zásah jen nenáročnější filmy typu komedií či rodinných filmů. Čísla z kin to potvrzují – aktuálně českým kinům vládnou americké trháky Jurský park: Nadvláda a Top Gun: Maverick a na čtvrtém místě návštěvnosti Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství.

Další dvě pozice v první pětce pak drží domácí komedie – na třetím místě Tři tygři: Jackpot a na pátém Vyšehrad: Fylm, který má po devíti týdnech v kinech už skoro 600 tisíc diváků a tržby téměř stomilionové. V první desítce jsou pak ještě další dvě české komedie Pánský klub a Po čem muži touží 2.

Všechny aktuální domácí filmy spojuje poměrně hrubozrnný humor a důraz na skečovitost děje. A je to zjevně úspěšný recept, na který v nejbližší době budou cílit i další chystané filmy s jednoduchou komediální zápletkou.

Příští týden do kin vstupují Prezidentka a Párty Harder, 7. července psí romantická komedie Řekni to psem a o týden později další řachanda Hádkovi. Až na konci srpna míří do kin po delší době první ambicióznější filmový titul, snímek Arvéd Vojtěcha Maška.

Nedejbože přemýšlení v kině

V postcovidových filmových sázkách na jistotu je tak téměř povinné