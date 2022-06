Šéfka TOP 09 oprášila privatizaci Budvaru. Pivovar má přednost, která může velké kupce lákat

Není žádný racionální důvod k tomu, aby stát vařil pivo, řekla v rozhovoru pro deník Právo šéfka Poslanecké sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Její strana v úterý v rámci snahy o snížení zadlužení státu vyzvala k prodeji státního majetku, k němuž patří také Budějovický Budvar.

To vyvolalo silnou odezvu od lidoveckého ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který návrh Pekarové Adamové vzápětí odmítl. „Jednoznačně říkám, že Budějovický Budvar prodávat nebudeme. Prodat Budvar je, jako by Saúdové prodali ropná pole,“ napsal ministr na Twitter. Podobně odmítavě se vyjádřil také šéf pivovaru Petr Dvořák. Upozornil na to, že k případné privatizaci by byla třeba změna zákona, která se zatím nechystá. Dodal, že Budvar se řadí mezi strategické státní podniky, které by si měla země ponechat.

Podle analytika Michala Fanty z Centra ekonomických a tržních analýz, který se pivovarnickým byznysem zabývá, jsou dnes obavy z odprodeje státního pivovaru liché. A to i v případě, že by národní podnik ovládl vlastník amerického Budweiseru. „Nemyslím si, že by akvizice americkou společností musela nutně znamenat úpadek