Z Třebíče přes klášter až na frontu. Michal žil na 200 procent, vzpomínají známí na padlého Čecha

Rodina zabitého Čecha požádala prostřednictvím projektu Mise Ukrajina, s nímž Michal Janík spolupracoval, média, aby je nekontaktovala. Deník N toto přání respektoval.

Janík, mezi přáteli zvaný Španěl – o přezdívce, jejíž vznik ho charakterizoval, ještě bude řeč –, nicméně zanechal výraznou stopu ve vzpomínkách lidí z projektu Mise Ukrajina. Tu čerstvější. Tu dlouhodobější pak v kamarádech z mládí.

„Nevím moc, co říct do novin. Aby to nebyl patos a zároveň to o něm něco řeklo… Lidé dělají občas zvláštní životní oblouky,“ odpovídá na dotaz jeden z jeho starších známých. Jmenuje se Milan, je zrovna v zahraničí.

Michal Janík, a na tom se shodují Milan i Denisa Boháčková a Marek Wiesner z projektu Mise Ukrajina, neuměl žít jinak než naplno. Rozhodoval se rychle. Intuitivně. Nedíval se zpět.

Tak se