Uzavřený ruský vzdušný prostor: lety do Asie jsou delší a potřebují více paliva i další pracovní sílu

Blokáda ruského vzdušného prostoru značně ovlivňuje leteckou dopravu z Evropy do Asie. Letadla se musejí vyhýbat obrovskému prostoru nejen nad samotnou Ruskou federací. Lety se nejen prodlužují, ale vyžadují i více lidské síly a rovněž stoupá spotřeba zdražujícího se paliva a s ní i produkce emisí. Kudy a proč se nově do Asie létá a jak se to prakticky dotýká leteckého personálu i pasažérů, vysvětlili Deníku N pilot francouzské letecké společnosti Air France a ředitel provozní sekce českého Úřadu civilního letectví.