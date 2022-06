Okamura: Na většině Ukrajiny není válka. Mapa: Leda pokud za válku nepočítáme rakety a okupaci

Ve Sněmovně už podruhé v krátké době zazněl argument, že na většině Ukrajiny „není válka“. Po Milanu Brázdilovi (ANO) jej přednesl šéf SPD Tomio Okamura s výzvou, ať se z Česka ukrajinští uprchlíci vrátí do již bezpečných míst. Tvrzení obou politiků ale nemají oporu ve skutečnosti.

„Hnutí SPD je jedinou stranou ve Sněmovně, která jasně říká, že máme přiměřeně pomoci pouze skutečným válečným uprchlíkům, pouze na nezbytně nutnou dobu. Poté, co na tom místě válka skončí, ovšem válka není na většině území Ukrajiny a ani nebyla na většině území Ukrajiny, tak ať se vrátí,“ řekl v úterý ve Sněmovně Tomio Okamura.

Šéf SPD tak navázal na poslance ANO Milana Brázdila. Ten nedávno prohlásil: „V současné době vlastně válka na Ukrajině – a prosím vás, neberte mě tu za slovo – není, je to na nějakém území, ale na většině státu Ukrajiny se neválčí, tam se chodí do práce, do školy, nějak funguje zdravotnictví.“

Brázdilův a nyní i Okamurův postoj budují dojem, že