Chceme mladé lidi hlavně bavit, vážná témata se vysvětlují těžko, říkají čeští influenceři

Na co jsme se influencerů ptali? S velkým dosahem přichází i zodpovědnost. Kdy jste si ji poprvé uvědomili? A jak se s ní snažíte nakládat? Přemýšlíte nad tím, jak můžou vaše příspěvky ovlivňovat duševní pohodu vašich sledujících? Zohledňujete nějak to, že se ve vašich příspěvcích objevují věci, které vaši sledující nemají, nebo si je třeba nemohou dovolit (ať už jde o cesty do zahraničí, elektroniku nebo například oblečení)? Snažíte se ve svých příspěvcích i o nějakou přidanou hodnotu? Nebo je účelem vašeho profilu primárně vytváření zábavného obsahu? Je něco, co je pro vás ve vašich výstupech tabu? Vnímáte nějaký svůj příspěvek jako chybu nebo přešlap? Všímáte si mezi influencery trendu, který je podle vás nějak problematický? Snažíte se před ním varovat?

David Dvořák

Dvaadvacetiletý Dvořák se soustředí především na sociální síť TikTok, kde má téměř 440 tisíc sledujících. Mimo jiné vytváří také videa na YouTube, v nich například zkouší elektroniku z různých obchodů nebo vytváří „challenge“ (výzvy). V jednom z posledních videí například žil pouze v autě. Účastnil se také reality show Like House.

Uvědomuji si to asi celou dobu. Občas se stane i mně, že řeknu něco, co není úplně vhodné. Vždy se na vše snažím mít objektivní názor a pochopit obě dvě strany. Pokud si myslím, že můj názor nemusí být úplně ten ideální, k dané situaci se nevyjadřuji. Pokud ale cítím, že je dobré se k něčemu vyjádřit, udělám to. Snažím se přidávat fotky s úsměvem, občas k nim napsat nějaký povzbuzující/motivující popisek. Sám jsem si postupem času uvědomil, že má nálada se odvíjí od toho, co sleduji. Proto se i já tuto pozitivní energii snažím předávat dál. Sám pracuji a vesměs si na všechno zvládnu vydělat sám. Ničím drahým se na sociálních sítích vyloženě nechlubím. Drahé oblečení nenosím. Moji sledující mi vždy jakoukoliv cestu do zahraničí přáli. Když někdo v dané destinaci například byl, dal mi tipy na místa, kam se podívat a co je hezké vidět. Já se poté snažím tahle místa a zajímavosti lidem ukázat, aby se mohli třeba inspirovat. Primárně vytvářím zábavný obsah, abych lidi pobavil. Čas od času se ale snažím o určité předání moudra, aby si lidé uvědomili, že na vše nejsou sami. Pro mě v příspěvcích není tabu asi nic. Nemám problém cokoliv zveřejnit, pokud je za tím dobrá myšlenka nebo nějaká podpora.

Negativně vnímám například plastiky a úpravy těla za pomocí určitých zákroků. Mluvím až o vyloženě přehnané změně, kdy už to člověku třeba ani nesluší. Je to ale každého volba, a pokud ten člověk bude po zákroku šťastný, je to jen dobře. Za momentální „chybu“ teď obecně nejvíce vnímám negativní ohlasy a vyjádření ohledně manželství pro všechny. Chápu, že se to někomu nemusí líbit nebo to nepodporuje. Není to ale nic, co by mělo těmto lidem nějak uškodit. Láska je láska, ať už je mezi různým nebo stejným pohlavím.

Přečtěte si také My děti ze stanice Instagram: Facebook je mrtvej, bez sítí by byl život extrémní nuda

Tary (Taras Anatoljevič Povoroznyk)

Youtuber a vlogger se narodil před 29 lety v ukrajinském Ternopilu, v roce 2017 byl časopisem Forbes označený za 38. nejvlivnějšího Čecha na sociálních sítích. Je nejlépe vydělávajícím českým youtuberem s odhadovanými příjmy kolem 15 milionů korun ročně. Jeho tvorbu doprovázejí kontroverze, na sítích se chlubil rychlou jízdou, kritizován byl také za vysokou cenu svých propagačních předmětů. Na Instagramu má 630 tisíc sledujících, jeho kanál na YouTube odebírá téměř milion lidí.