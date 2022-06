V Mariupolu podle starosty řádí cholera. Situaci zhoršují mrtvá těla a špinavá voda

Rusy vybombardovaná porodnice a divadlo, v němž se ukrývali civilisté. A nejistá budoucnost ukrajinských vojáků, kteří týdny odolávali v podzemí oceláren Azovstal. Město Mariupol se stalo od začátku války jedním ze symbolů utrpení způsobeného ruskou agresí na Ukrajině.

Podle představitelů města teď hrozí lidem uvězněným v okupovaném městě další rána v podobě epidemie cholery.

„Spousta těl leží na zemi a uvnitř budov (…), kde se rozkládají. Spousta švábů, much. Hromada špíny. Smetí, které nikdo nevynese,“ popisuje BBC obraz Rusy okupovaného města jeho obyvatelka Anastasija Zolotarovová, jejíž matka opustila Mariupol předminulý týden.

Podle vyjádření legitimního (původního ukrajinského) starosty města Vadyma Bojčenka a jeho poradce Petra Andrjuščenka se už ve městě šíří nákaza cholery, která se vyskytuje v oblastech zasažených humanitární krizí a špatným přístupem k pitné vodě.

Ve zdevastovaném městě se znečištěnou vodou a letním horkem mají bakterie cholery velmi dobré podmínky k množení.

V důsledku několikaměsíčního bombardování a okupace města ruskými vojsky je podle „exilového“ vedení města až 90 procent městské infrastruktury zničených.

Začátkem týdne informovala Světová zdravotnická organizace (WHO) o tom, že se ve městě smíchala pitná voda s vodou z kanalizace. Na pitnou vodu čekají obyvatelé města v řadách několik hodin, někdy i dní.

Domácí ani Rusové nestíhají mrtvé pohřbívat, případně je pohřbívají do mělkých nebo masových hrobů po celém městě. K tomu se přidává i střídání tepla a přívalových dešťů, které zrychlují rozkládání těl a odtékání kontaminované vody.

„Obyvatelé Mariupolu pohřbívají oběti ve dvorech a v parcích, na náměstíčkách a ve svazích. K tomu se přidávají nefungující dodávky vody a hlavně nefungující kanalizace. Ze všeho se vytváří směs, která stéká do řek a studní, odkud lidé berou vodu,“ řekl minulý týden BBC ze Záporoží starosta Mariupolu Vadym Bojčenko.

Všechny zmíněné okolnosti vytvářejí podmínky pro šíření onemocnění. Bojčenko i Andrjuščenko tvrdí, že město už proto bylo ruskými okupanty uzavřeno do karantény.

Lídr samozvané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin včera existenci epidemie popřel a riziko způsobené mrtvými těly zlehčoval.

Vysoce nakažlivou choleru způsobuje bakterie Vibrio cholerae, která se šíří po užití kontaminované vody nebo jídla. Projevuje se akutními průjmy do dvanácti hodin až pěti dnů od nakažení. Při nedostatečné hydrataci může u dospělých i dětí způsobit smrt dehydratací do několika hodin.

I když se u mnoha nakažených symptomy nemusejí projevit, bakterie v jejich stolici mohou přežít i deset dní. Ve městě se zničenou kanalizací, jako je Mariupol, se tak mohou rozšířit velmi rychle.

Nakažení mají vysokou šanci se vyléčit, pokud je nemoc podchycena včas. Pacient by měl první den nemoci vypít šest litrů solného a glukózového roztoku, který vytvořila Světová zdravotnická organizace v podobě prášku pro oblasti, v nichž nejsou dostupné infuze a antibiotika, jimiž se nemoc léčí. Pitné vody je však už nyní v Mariupolu nedostatek.

The war is raising the risk of infectious diseases.

"In #Mariupol, the extensive damage to water systems has mixed water with sewage. We are concerned about the risk of #cholera & have positioned cholera treatment & vaccination supplies in the area," @WHOUkraine's @DrMargaretH. pic.twitter.com/EzLDLMBXOW

— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) June 8, 2022