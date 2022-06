Vývoj bojů: Jak ruská knihkupectví připravovala Rusko na válku a my jsme si toho nevšimli

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Putinův televizní cirkus není jediné mediální zlo. Hybridní válka, to nejsou jen tanky a vojáci, ale také informační diverze směrem navenek a v případě do Ruska i proti vlastním lidem. Někdy má v ruských poměrech opravdu „ulítlou“ podobu.

Svobodný svět vždy tušil, že v ruských prokremelských médiích se děje něco opravdu špatného. Jednou za čas vyvolaly pohoršení výroky sestavy agresivních „expertů“, kteří do Rusů postupně dostávali myšlenku, že válka je nezbytná. Hlavně jména Solovjov nebo Simonjanová zná po začátku invaze na Ukrajinu celý Západ.

Oba jsou mimořádnou ukázkou zvrhlosti. Solovjov, který zbohatl na šíření nenávisti vůči demokratickému Západu, měl na stejném demokratickém Západě velké majetky a užíval si jeho pohodlného života.

Simonjanová zase několik dní před začátkem agrese vyhrožovala, že na místě západoukrajinského Lvova bude růst tráva, a když se válka nevyvíjela podle plánu, veřejně mluvila o jaderné válce, která nás sice zabije, ale Rusové podle ní alespoň půjdou do nebe. Výraz její tváře byl v té chvíli zvláštní kombinací hlouposti, krutosti, fanatismu a strachu z vlastních slov zároveň.

Vedle viditelnějšího působení takových lidí však Rusové čelili i jiné podobě vymývání mozků, která zůstávala Západu mnohem skrytější. Ale stejně tak i ona vytvářela předpoklady pro válečné naprogramování celé země. Popsal ji expert na východní Evropu Sergej Sumlennyj. Jde o práci ruských knižních vydavatelství a knihkupectví.

V roce 2011 nevládní organizace Zastavte vydávání stalinistických knih zveřejnila výzvu vydavatelstvím se stejným obsahem. Přibližně rok předtím totiž knihkupectví zaplavily tituly s názvy jako Buďte hrdí, neciťte se provinile: Pravda o Stalinově éře. Nebo jiná: Stalinovy represe: Velká lež.

Samozřejmě takových knih bylo mnohem víc a výzva nebyla úspěšná. Jak píše Sumlennyj, záplava podobných titulů, která se objevila přibližně ve stejnou dobu, nemohla být náhoda „na knižním trhu, který byl pod přísnou kontrolou tajné policie FSB“.

Zlehčování Stalinových zločinů a zločinů komunismu obecně s cílem budovat obraz o velkém Rusku, kterému je třeba vrátit jeho slávu, bylo jen částí problému.

The idea to create authoritarian and militarist mood through bookstores was brilliant. In 2015, I visited Moscow's central bookstore "Biblio-Globus", and that what were the goods welcoming you just after the doors: military uniforms, accessories, and books about Stalin and war /5 pic.twitter.com/LJCvMwAEH1

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) June 11, 2022