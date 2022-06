Mapa: Podívejte se na všechny sporné ruské nemovitosti v Česku i náš majetek v Rusku

Rusko dlouhodobě využívá velkou část svých nemovitostí v Česku v rozporu s diplomatickými pravidly i tuzemskými zákony. Deník N přináší mapu všech ruských objektů s přehledem dokumentů, díky kterým je získalo. Součástí jsou naopak i budovy, které Česká republika vlastní v Rusku a jež by mohly být v případě českého zásahu v ohrožení.

Česko se pustí do diplomatické akce proti porušování pravidel Ruskou federací na našem území. Jejím ústředním bodem jsou ruské nemovitosti ležící na tuzemských pozemcích, které jsou zneužívány k soukromému podnikání, aniž by byl české straně odváděn nájem či daně. To chce nyní ministerstvo zahraničí změnit.

Už jen samotné zmapování budov, které tu Rusko využívá, bylo problematické. Některé nebyly zaneseny v katastru nemovitostí, jiné nebyly zkolaudované. Nakonec ale Diplomatický servis, který pozemky, na nichž se ruské budovy nacházejí, spravuje, sestavil seznam všech nemovitostí, jež jsou předmětem sporu.

Deník N na základě tohoto dokumentu připravil podrobnou mapu s vyznačením všech budov, které vlastní buď Ruská federace, nebo její velvyslanectví v Praze. Jsou k nim také přiřazeny dokumenty, na jejichž základě předchůdce Ruska Sovětský svaz dané nemovitosti získal. Přinášíme také přehled českých nemovitostí v Rusku.