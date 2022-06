Všichni jsme se nechali proměnit „slimákem v kapse“

Internet není to, co myslíte, že je, tvrdí v poněkud clickbaitovém titulu svojí knihy americký filozof a historik vědy Justin E. H. Smith. A jeho útlý spis se v něčem skutečně vymyká způsobu, jímž se o síti a životě na ní v posledních letech uvažuje. Příběh internetu vnímá jako mnohem delší a vrostlejší do historie lidstva. Pregnantně a múzicky popisuje škody, jež internet lidem působí, pokouší se ale nevidět jen je.