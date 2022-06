Spojené státy jsou nemocné, už příští měsíce rozhodnou o jejich dalším směřování. Tady je jejich diagnóza

Komentář Jiřího Pehe: Spojené státy americké, které byly od konce druhé světové války až do nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta v roce 2016 demokratickou a bezpečnostní kotvou západního světa, se potýkají s několika krizemi. Jejich souběh zhoršuje výhledy na to, že se politicky, sociálně a ekonomicky nemocná země brzy uzdraví.