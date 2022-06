Ze Zlína do Gottwaldova a zase zpátky. Od Baťova sociálního experimentu přes komunismus k současnému kapitalismu

Seriál Přepište dějiny: Při základním povědomí o tom, kdo byl Tomáš Baťa a co představoval za první republiky „jeho“ Zlín, by se mohlo zdát, že jde především o příběh úspěšného kapitalisty. Jenže to je spíše náš porevoluční výklad, odvozený navíc v lecčems od komunistické propagandy. Ve skutečném Baťovi bylo mnohé z původního socialismu a o jeho Zlíně bychom klidně mohli mluvit jako o sociálním experimentu.