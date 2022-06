Vývoj bojů: Situace je vážná, Ukrajinci potřebují naše zbraně teď hned

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 9. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Páteční dávka pesimismu na úvod. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak oznámil, že armáda denně v bojích přichází o sto až dvě stě zabitých vojáků. To je víc, než dříve zmiňoval Volodymyr Zelenskyj (50 až 100). K počtu obětí je třeba připočítat dvoj- až trojnásobek zraněných. Svědčí to o stupňování intenzity ruských útoků.

„Nepřítel podniká ofenzivu ve směru Vozdvyženka–Roty, má částečný úspěch, opevňuje se v obsazených pozicích,“ píše zase v ranní zprávě ukrajinský generální štáb. Tato zpráva hovoří o postupu ve směru na Bachmut, o kterém byl včerejší díl Vývoje bojů.

„V této chvíli je to válka dělostřelectva, a pokud jde o dělostřelectvo, prohráváme ji,“ cituje zase Guardian Vadyma Skybyckého z ukrajinské vojenské rozvědky.

Může být situace opravdu kritická? Ano, může. Blíží se Ramstein 2. Jedná se o setkání západních spojenců s ukrajinskými představiteli na americké letecké základně v Německu. Na prvním jednání se dohodly dodávky zbraní a totéž se očekává i nyní. Samozřejmě, je v životním zájmu Ukrajinců, aby si každý uvědomoval, v jaké jsou situaci. Proto nešetří dramatickými prohlášeními. To však neznamená, že jejich tvrzení jsou nemístným přeháněním, případně vydíráním. Na bojišti je opravdu vidět, že Rusové postupují díky brutální síle a převaze v počtu děl a raketometů.

Hlavně u Donbasu se změnil charakter bojů. Hlavní výhoda Ukrajinců, kterou byly schopnosti jejich lehčí, pohyblivější, lépe vycvičené a dobře vyzbrojené pěchoty v boji s rozptýlenými ruskými jednotkami, už neplatí. Tuto pěchotu nyní válcuje příval granátů a raket soustředěný na malé území. Skybyckyj tvrdí, že na jednu ukrajinskou houfnici připadá deset až patnáct ruských. Pokud je jeho tvrzení přesné, je to brutální převaha. Ale i kdyby byl reálnější údaj, řekněme, jedna hlaveň proti pěti, stále jde o dlouhodobě neudržitelný stav.

Zároveň s tím se zpomalilo tempo dodávek západních zbraní. Částečně za to může fakt, že zatímco zpočátku na Ukrajinu proudily lehčí protitankové střely a podobně, nyní jsou na řadě těžší zbraně, u nichž déle trvá výcvik i dodání. Přesto není tempo dodávek dostatečné. Je tomu přesně naopak, než včera prohlásil expremiér Andrej Babiš. Tvrdí, že Češi už poslali zbraní dost, teď jsou na řadě jiní. Reálně ovšem není horší chvíle k zastavení nebo jen ke zpomalení pomoci než právě teď.

Kromě Američanů budou největšími dodavateli houfnic na Ukrajinu Poláci. Ukrajině už dali 18 pásových samohybných houfnic Krab a dalších 60 Kyjev koupí. Jenže jak ukazuje titulní fotografie, to, že nějaká zbraň na Ukrajinu přijede, neznamená, že je nezničitelná.

Co je nového na Severském Donci. Ruská armáda už prakticky na celé délce mezi Izjumem a Severodoneckem ovládá severní břeh. Jak upozorňuje popisek k této mapě, podle nepotvrzených zpráv jsou Rusové ve vesnici Tetjanivka. Znamenalo by to, že se jim u Svjatohirska podařilo překročit Severský Doněc. Z vesnice je na okraj Slovjanska, který je hlavním cílem v oblasti, pouhých 17 kilometrů.

Updates:

🇷🇺 are in control of Svyatohirs'k.

There are claims that 🇷🇺 have crossed the Siverskyi Donets into Tetyanivka and Pryshyb, though this is not confirmed for now.

🇷🇺 carried out attacks in the areas of Dolyna and Bohorodychne. pic.twitter.com/wLsDv7AgKS

— Ukraine War Map (@War_Mapper) June 10, 2022